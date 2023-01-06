В Химках на фоне аномальных морозов в шести домах отключили отопление

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В подмосковных Химках в аномальные морозы в шести домах отключили отопление. Жители домов жалуются, что температура в квартирах опустилась ниже 20 градусов, сообщения об этом публикуются в группах города.

Добрый день, жильцы дома Чернышевского, 1, остались без отопления в такую погоду, заявка была отправлена два часа назад в аварийную службу. Управляющая компания отправляет все претензии в аварийную, аварийная говорит, что в курсе, подскажите, когда нам ждать тепла, в минус 32? — возмутился один из пользователей.

Другая женщина рассказала, что столкнулась с такой же проблемой в доме по улице 9 Мая, 12. По ее словам, дом без отопления и остывает — в квартире уже 16 градусов тепла. Девушка позвонила на прямую линию в администрацию, но там «даже не удивились и не объяснили причину и когда ждать тепла».

На проблемы с подачей тепла жители жалуются с утра. Около 9 утра одна из пользовательниц написала, что по ощущениям у нее дома минус 20, потому что «холодной воды вообще нет, горячая из крана идёт еле тёплая, а батареи холоднее температуры человеческого тела».

Некоторые жители пишут, что с 30 декабря на ул. Энгельса стоят аварийные машины, которые, по неподтвержденной информации, меняют большой бойлер.

Ранее в разговоре с NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, что к рождественской ночи в Москву придет сильное похолодание, столбики термометров опустятся до отметки минус 25 градусов.