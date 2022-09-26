Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу у клуба «16 тонн» «112»: cтрельбу у клуба «16 тонн» в центре Москвы открыл Дмитрий Свиридов

Фото: Артём Рамазани-Зубов/NEWS.ru

По предварительным данным, стрельбу у клуба «16 тонн» в центре Москвы открыл 58-летний Дмитрий Свиридов — отец мужа хозяйки черного «Мерседеса. На этом автомобиле злоумышленник скрылся с места ЧП, сообщает Telegram-канал «112». Преступника разыскивает полиция.

По данным Telegram-канала, преступник оставил одно оружие в «Мерседесе», а второе забрал с собой. Свиридов не отвечает на звонки родственников.

Ранее стало известно, что в центре Москвы произошла стрельба недалеко от клуба «16 тонн».

По словам очевидцев, прозвучали три выстрела. Мужчина начал стрелять по охранникам со стороны главного входа, возле лестницы, ведущей на второй этаж. Пуля задела одного из них — 27-летнего Александра Матвиенко. Его госпитализировали.

По версии очевидцев, до ЧП мужчина сильно поругался с охранниками и ушел, однако затем вернулся уже с оружием. Стрелявший был пьян.