У юриста-таможенника отобрали диплом из-за взятки преподавателю

Выпускник Российского университета транспорта (МИИТ) лишился диплома через три года после окончания вуза из-за вскрывшихся фактов коррупции, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». Молодой человек обучался на юридическом факультете по специальности «Таможенное дело», однако к финалу обучения накопил критический объем долгов — не сдал 37 зачетов и экзаменов.

Вместо положенного ему отчисления студент чудесным образом получил документ о высшем образовании еще в 2022 году. Обман раскрылся после разоблачения преподавателя, который принимал взятки от нерадивого ученика за закрытие «хвостов». Транспортная прокуратура, обнаружив подлог, подала иск в суд. В итоге диплом несостоявшегося юриста был признан недействительным, а все записи о его квалификации аннулированы.

Ранее стало известно, что каждая седьмая студенческая работа (15,3%), проверенная на антиплагиат в 2025 году, содержит признаки использования искусственного интеллекта. К нейросетям обращаются студенты гуманитарных и социальных направлений — доля таких текстов почти вдвое выше, чем в технических дисциплинах.