Член «Единой России» лишился золотых часов во время застолья в гостинице Baza: у члена якутского отделения «Единой России» украли золотые часы в Москве

Фото: yakut.er

Спиридон Борбуев

Telegram-канал Baza сообщает, что у исполнительного секретаря местного отделения «Единой России» в Якутии Спиридона Борбуева украли золотые часы в Москве. По информации канала, накануне он познакомился в интернете с молодым человеком по имени Иван и провел с ним вечер в гостинице. В настоящее время полиция разыскивает злоумышленника.

Канал отмечает, что Борбуев приехал в Москву по делам. Он рассказал полицейским, что в тот вечер выпивал с Иваном, а когда молодой человек ушел, обнаружил, что у него пропали золотые часы и кошелек, в котором лежала 21 тысяча рублей.

Ранее у бывшего главы управы московского района Северное Медведково Бориса Трофимова похитили крупную сумму денег и дорогие часы, которые он хранил в сейфе в собственной квартире. На месте украденного грабитель оставил фальшивые денежные купюры и поддельные часы.

Экс-глава управы обнаружил подмену на фальшивки днем 9 августа, после чего сразу обратился в полицию. Трофимов заявил, что у него украли около $68 тысяч и €4 тысячи. Часы, также ставшие добычей злоумышленника, экс-чиновник оценил в $50 тысяч.

В квартире с экс-главой управы также проживала его дочь. Потерпевший подозревал в краже бойфренда дочери, который также имел доступ к сейфу. Позднее полиция задержала молодого человека, у него изъяли украденные деньги. В отношении него возбудили уголовное дело.