Три человека упали в шахту лифта в Москве РИА Новости: три человека упали в шахту лифта в Москве, после чего их госпитализировали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кнопки вызова этажа в кабине лифта

Три человека пострадали при падении в шахту лифта на севере Москвы, недалеко от метро Тимирязевская, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичных экстренных служб. Спикер агентства отметил, что трио удалось извлечь до приезда спасателей. Пострадавших госпитализировали с травмами разной степени. Сотрудники спецслужб выясняют обстоятельства произошедшего.

Произошло падение с высоты в шахту лифта трех человек по адресу: Дмитровское шоссе, дом 13, корпус 1, — заявил спикер агентства.

Как сообщает URA.ru, грузовой лифт упал в шахту в ресторане быстрого питания KFC. В Telegram-канале уточнили, что трех пострадавших отвезли в больницу с подозрением на перелом позвоночника.

ГСУСК по Москве организовано проведение доследственной проверки, — заявила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что в Москве в ЖК «Царицыно» лифт с пассажиром упал со второго этажа. После этого кабина остановилась на подземном паркинге и ее начало затапливать. Житель дома, оказавшийся внутри лифта, отделался легким ударом. Спасателей он прождал около часа. За это время вода в кабине набралась по щиколотку.