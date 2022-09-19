Суд смягчил на месяц приговор депутату, осужденному за фейки про армию Суд сократил на месяц срок мундепу Горинову по делу о фейках про армию

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Алексей Горинов

Мосгорсуд сократил на один месяц срок муниципальному депутату Красносельского округа Москвы Алексею Горинову, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда. Отмечается, что ранее он был осужден на семь лет лишения свободы по статье о фейках о действиях Вооруженных сил.

Горинову назначено наказание в виде 6 лет и 11 месяцев, в остальном приговор Мещанского суда Москвы от 8 июля 2022 года - оставлен без изменений, — сообщили в пресс-службе суда.

В свою очередь, в последнем слове Горинов заявил, что признает свою вину только перед народом Украины и всем мировым сообществом за то что, ничего не смог сделать, никак не смог предотвратить спецоперацию.

8 июля Мещанский суд Москвы приговорил Горинова к семи годам колонии за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ. 15 марта Горинов и глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина огласили на заседании совета депутатов не соответствующие действительности данные о действиях армии, отметили в суде.Котеночкина уехала из России в Армению.

В начале марта президент Владимир Путин подписал закон об уголовном преследовании и крупных штрафах за фейки о действиях ВС РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Так, публичное распространение заведомо ложных сообщений о действиях военных предусматривает до 1,5 млн рублей штрафа либо лишение свободы на срок до трёх лет. При их распространении должностными лицами или организованной группой предполагается лишение свободы на срок от пяти до 10 лет. За фейки, повлёкшие тяжкие последствия, предусматривается лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.