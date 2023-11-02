Суд оштрафовал зоозащитницу, пытавшуюся забрать спасенного в Москве кота Суд Москвы оштрафовал участвовавшую в спасении кота зоозащитницу Кошанскую

Тверской суд Москвы назначил штраф зоозащитнице Наталье Кошанской, принимавшей участие в спасении кота из закрытого внедорожника в центре российской столицы, сообщает РИА Новости. По данным агентства, ее оштрафовали на четыре тысячи рублей по статье о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции.

Суд признал Кошанскую виновной в административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере четырех тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе Тверского суда.

Кошанская хотела забрать спасенного кота себе, однако этому воспротивились сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия. Они подчеркнули, что она не имеет на это права, так как не является хозяйкой животного. Между зоозащитницей и полицейскими произошел конфликт, в результате которого она была задержана и доставлена в отделение полиции в Китай-городе. Отмечается, что Кошанская ранее сама работала в структурах МВД, сейчас женщина занимается промышленным альпинизмом.

Как сообщалось ранее, спасенный неравнодушными москвичами кот провел в запертом внедорожнике Mitsubishi четыре дня без еды и воды. Дверь автомобиля вскрыли спасатели, которые передали животное ветеринарам. По словам специалистов, с котенком все хорошо, однако он был напуган.