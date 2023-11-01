Запертый кот в машине в центре Москвы: как его спасли, что с хозяином В центре Москвы спасли кота, который четыре дня провел в машине без еды и воды

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В центре Москвы сегодня, 1 ноября, спасли кота, который четыре дня просидел в машине без еды и воды. Что об этом известно, как достали животное?

Что известно о запертом коте в машине в центре Москвы

Местные жители заметили, что в автомобиле Mitsubishi Outlander с волгоградскими номерами на парковке ТЦ «Модный сезон» на Охотном Ряду находится кот. По словам очевидцев, животное провело в машине четыре дня без еды и воды. Москвичи вызвали спасателей. Однако те не могли вскрыть транспортное средство без согласия владельца.

«На парковке у Большого театра москвичи заметили испуганное животное, запертое в авто. Очевидцы говорят, что он сидит так уже четыре дня, а владельца машины якобы задержали полицейские за неадекватное поведение и увезли в психиатрическую клинику. Сейчас сотрудники МЧС и полиции, которых вызвали неравнодушные граждане, пытаются придумать, как вскрыть авто, потому что без разрешения хозяина это сделать нельзя, граждане пытаются найти родственников задержанного», — писала Readovka.

Через некоторое время у внедорожника с запертым котом скопилась толпа очевидцев. Прохожие приезжали на место с переносками и требовали разбить стекло.

«Котейка-заложник заперт в машине с апельсинами, орехами и кастрюлей арбуза. Но, судя по всему, пушистый не ел с 29 октября — именно в этот день, по данным SHOT, Mitsubishi Outlander заехал на платную парковку у Большого театра. Хозяина животного, по словам очевидцев, задержали полицейские. Его телефон остался в машине. Также в салоне лежит греческий ладан. Котик рад, что на него наконец-то обратили внимание и с интересом разглядывает журналистов», — сообщил SHOT.

Спасать кота приехали полицейские. Правоохранители рассказали, что у них в отделе уже есть желающие приютить питомца. Также они призвали людей не разбивать стекло, так как за это предусмотрена ответственность за взлом и кражу.

«Владелец авто, где сидит кот-заложник, по данным SHOT — 61-летняя Людмила Юрина из Волгоградской области. Но очевидцы говорят, что за рулем находился мужчина, он достал церковные принадлежности и начал говорить, что он пророк, после чего его отправили на обследование в психиатрическую клинику. Это сын владелицы авто — 40-летний Алексей Юрин. Он живет в Подмосковье, увлекается магией и продает бытовую химию. Предварительно, мужчина находится в психиатрической клинике. Родственники заявили SHOT, что он не выходил на связь с 29 октября.», — пишет SHOT.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что кота нужно немедленно освободить.

«МЧС и полиция не просто могут, они обязаны вызволить животное, которое оказалось взаперти. Кот уже несколько дней находится без воды и еды в закрытом автомобиле, и это попадает под определение жестокого обращения с животными. То есть сейчас совершается уголовное преступление. Создается условие, при котором животное может пострадать или погибнуть, в столице на днях ночью были минусовые температуры, машина вымерзает. Таким образом, органы обязаны пресечь совершение уголовного преступления и вызволить кота как можно скорее», — рассказал Бурматов.

Около 14:30 спасатели аккуратно вскрыли дверь автомобиля. Стекло не разбивали. Спасенный котенок в сопровождении полиции и зоозащитников будет направлен к ветеринарную клинику. Автомобиль, в котором было заперто животное, опечатали. Эвакуатор отбуксирует авто на штрафстоянку.

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