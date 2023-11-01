В Госдуме призвали вызволить кота из запертого автомобиля в центре Москвы Депутат Бурматов призвал вызволить кота из запертого автомобиля в центре Москвы

Фото: Наталья Горшкова/ РИА Новости

МЧС и полиция не просто могут, они обязаны вызволить кота, который оказался в запертой машине в центре Москвы, сообщил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, создается условие, при котором животное может пострадать или погибнуть. Это попадает под определение жестокого обращения с животными, пояснил парламентарий.

МЧС и полиция не просто могут, они обязаны вызволить животное, которое оказалось взаперти. Кот уже несколько дней находится без воды и еды в закрытом автомобиле, и это попадает под определение жестокого обращения с животными. То есть сейчас совершается уголовное преступление. Создается условие, при котором животное может пострадать или погибнуть, в столице на днях ночью были минусовые температуры, машина вымерзает. Таким образом, органы обязаны пресечь совершение уголовного преступления и вызволить кота как можно скорее, — рассказал Бурматов.

Ранее в машине на платной парковке в центре Москвы заметили кота, который сидит там уже четыре дня без еды и воды. Пользователи социальных сетей утверждают, что хозяин автомобиля был задержан сотрудниками полиции за неадекватное поведение, его отвезли в психиатрическую клинику. Вызванные неравнодушными москвичами спасатели и полицейские отказались вскрывать автомобиль без согласия владельца.

До этого сообщалось, что петербуржцы обратились в полицию с жалобой на соседей, чей пес породы ретривер на протяжении четырех лет живет в автомобиле во дворе на улице Кушелевской. По словам местных жителей, пес очень сильно линяет и у него «стеклянный взгляд». Владельцы ежедневно выгуливают его и сажают обратно в машину.