Живущая четыре года в машине собака встревожила петербуржцев Петербуржцы пожаловались в полицию на хозяев, чей ретривер живет в машине

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Петербуржцы обратились в полицию с жалобой на соседей, чей пес породы ретривер на протяжении четырех лет живет в автомобиле во дворе на улице Кушелевской, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам местных жителей, пес очень сильно линяет и у него «стеклянный взгляд». Владельцы ежедневно выгуливают его и сажают обратно в машину.

Хозяевам пса уже предлагали отдать животное в приют и даже пытались выкупить у них собаку. Но владельцы четырехлапого не видят проблемы в ситуации и расставаться с ним отказываются.

В полиции зарегистрировали заявление о жестоком обращении с животным, но проверка пока не начата.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ бездомный пес породы хаски сам забрался в машину к зоозащитникам. Выяснилось, что кобель приучен к поездкам на авто и спокойно гуляет на поводке. Сейчас волонтеры ищут хозяев пса или готовы найти ему новых владельцев.

Два дня назад в Ростовской области собака захватила пассажирский автобус. Животное выгнало всех людей из транспортного средства, в том числе водителя, и полтора часа не пускало никого в салон.