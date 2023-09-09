В Ростовской области собака захватила автобус

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ростовской области собака захватила пассажирский автобус, сообщает Telegram-канал «Подъем». Животное выгнало всех людей из транспортного средства, в том числе водителя, и полтора часа не пускало никого в салон.

Канал отмечает, что выгнать собаку из автобуса удалось лишь спасателям. Один из них надел защитный костюм и, используя палку с веревкой, поймал животное. Собаку заперли в клетку в точке продажи арбузов. В настоящее время пытаются найти ее хозяина.

Ранее собака породы американская акита напала на женщину в Нижегородской области. Животное принадлежало депутату Кстовского района Федору Зимину. Нападение произошло в селе Большая Ельня, собака сбежала с участка парламентария и набросилась на проходившую мимо женщину, на ее крики о помощи прибежал местный житель, который оттащил акиту и вызвал скорую помощь.

Владелец собаки появился до приезда медиков. Как рассказала журналистам пострадавшая, депутат предложил ей переодеться и «пройти выпить чай с эклерами». Прибывшая на место происшествия скорая увезла женщину в местную больницу. У нее диагностировали глубокие порезы и укусы на лице, шее, плече и руке, а также большую гематому. Пострадавшая написала заявление в полицию.