Собака одного из российских депутатов жестоко изувечила женщину Baza: в Нижегородской области собака местного депутата напала на женщину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Собака породы американская акита напала на женщину в Нижегородской области, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, животное принадлежит депутату Кстовского района Федору Зимину.

Baza сообщает, что нападение произошло в селе Большая Ельня, собака сбежала с участка парламентария и набросилась на проходившую мимо женщину, на ее крики о помощи прибежал местный житель, который оттащил акиту и вызвал скорую помощь.

По данным канала, владелец собаки появился до приезда медиков, как рассказала журналистам пострадавшая, депутат предложил ей переодеться и «пройти выпить чай с эклерами», ее самочувствием Зимин не поинтересовался.

Прибывшая на место происшествия скорая увезла женщину в местную больницу. У нее диагностировали глубокие порезы и укусы на лице, шее, плече и руке, а также большую гематому. Пострадавшая написала заявление в полицию.

Baza, ссылаясь на местных жителей уточнила, что депутат не держит собаку на привязи, поэтому она уже нападала на людей, но серьезных увечий не наносила, потому никто не обращался в полицию.

Ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов заявлял, что в случаях нападения собак на людей ответственность лежит на владельце животного, и разбираться в подобных инцидентах должна прокуратура. Так парламентарий отреагировал на происшествие с собаками, которые отгрызли ухо жительнице Сочи.