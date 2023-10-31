В Петербурге пьяные хозяева прокатили собаку на крыше Очевидец: в Петербурге катали пса на крыше машины, пока он не рухнул на землю

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге мужчина и женщина посадили на крышу автомобиля Opel свою собаку и катали, пока она не упала, рассказала NEWS.ru очевидиц инцидента, Валерия. Отмечается, что хозяева были «очевидно очень пьяные» и их задержала полиция. У пса породы шпиц пошла кровь.

Дом № 19 по Арцеуловской аллее. Мужчина вместе с женщиной, очевидно очень пьяные, решили развлечься и покатать свою собаку на крыше автомобиля. Мужчины выделывал жуткие выкрутасы, скопилась пробка и ему пришлось резко остановиться. Он сильно вывернул руль и в итоге несчастное животное просто рухнуло на землю. У собаки пошла кровь, она начала задыхаться. Там другие очевидцы были, они уже начали вызывать полицию, — сообщила очевидец.

Правоохранители задержали хозяев. Очевидец добавила, что свидетели хотели отвезти собаку к ветеринару, но прибывшая полиция сообщила, что это может трактоваться, как «хищение собственности».

Чудо-хозяева" начали кричать, женщина начала плакать, сами похоже не поняли, что творили, — заключила Валерия.

Как сообщалось ранее, 26 октября стая бродячих собак напала на маленькую девочку в Искитиме, искусав ей лицо и руки. Местные жители отмечают, что подобные инциденты происходят в городе часто, однако местные власти не принимают никаких мер для решения проблемы. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт нападения, проводится проверка.