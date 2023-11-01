Жительница Иркутска спасла котенка, проехавшего 20 км под капотом машины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Иркутска спасла бездомного котенка, который проехал около 20 км под капотом ее автомобиля. Девушка рассказала «КП-Иркутск», что услышала странные звуки, похожие на мяуканье, но значения этому сначала не придала. Доехав до парковки торгового центра, сибирячка открыла капот автомобиля и обнаружила там котенка.

Котенок очень сильно мяукал, был испуганным. Как он туда залез? Не знаю. Видимо, замерз и пытался согреться возле теплого двигателя. Как он продержался такое расстояние? Повезло, что не пострадал во время движения, — рассказывает девушка.

В итоге иркутянка решила не оставлять животное на улице в минусовую температуру и привезла его домой. Оказалось, что это девочка возрастом около трех месяцев. По словам девушки, котенок оказался игривым и умным и даже смог сам найти лоток. Правда, оставить животное у себя сибирячка не может и ищет ему новых хозяев: в семье уже есть кошка, которая ревностно отнеслась к появлению питомца.

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