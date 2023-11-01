Российские военные в зоне СВО провели операцию по спасению кота Российские военные в зоне СВО сняли с дерева застрявшего в железной банке кота

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В зоне СВО бойцы из башкирского мотострелкового батальона сняли с дерева кота, голова которого застряла в железной банке. Видео спасательной операции опубликовано в Telegram-канале формирования.

На записи можно увидеть, как военный, забравшись на дерево, спускает вниз животное, а другой боец аккуратно помогает коту освободиться от консервной банки.

В спецоперации на Украине принимают участие три добровольческих батальона из Башкирии: имени генерала Минигали Шаймуратова, Героя России Александра Доставалова и имени национального героя Салавата Юлаева. Все три формирования входят в структуру Министерства обороны России.

Также в республике сформирован национальный мотострелковый полк «Башкортостан». В его состав вошли около 2,5 тысячи добровольцев.

Ранее в Иркутске местная жительница спасла бездомного котенка, который проехал порядка 20 км под капотом ее машины. Доехав до парковки торгового центра, девушка открыла капот авто, из которого доносились странные звуки, и обнаружила там животное. Сибирячка решила не оставлять животное на улице в минусовую температуру и привезла его домой. Сейчас котенку ищут новых хозяев.