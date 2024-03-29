Суд избрал меру пресечения журналистке SOTAvision по делу об экстремизме Суд арестовал журналистку SOTAvision Фаворскую по делу об экстремизме

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Антонина Фаворская (настоящее имя — Антонина Кравцова)

Басманный районный суд Москвы заключил под стражу журналистку издания SOTAvision (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Антонину Фаворскую (настоящее имя — Антонина Кравцова) по делу об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ), сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Ее обвиняют в работе на ФБК (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Постановлением Басманного районного суда города Москвы Кравцовой Антонине Юрьевне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 28 мая 2024 года, — говорится в сообщении.

Бывший пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) на своей странице в Twitter (X) назвала обвинения в адрес Фаворской ложными. По ее словам, журналистка ничего не публиковала в ФБК.

Фаворскую задержали в ночь на 28 марта на выходе из спецприемника «Сахарово», где она отбывала административный арест, назначенный ей судом по статье о неповиновении полиции. Это случилось 17 марта, когда она снимала могилу оппозиционера Алексея Навального.

Фаворская освещала суды над Навальным, а также сняла последнее видео с политиком на заседании 15 февраля. Она также написала репортаж из поселка Харп за полярным кругом, где находится колония, в которую этапировали оппозиционера.

Ранее сообщалось, что суд в Уфе заключил под стражу на два месяца журналистку Ольгу Комлеву. Ее обвиняют в участии в экстремистском сообществе ФБК.