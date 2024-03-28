Журналистку отправили в СИЗО за участие в ФБК Журналистку Комлеву в Уфе арестовали до 27 мая за участие в ФБК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Уфе заключил под стражу на два месяца журналистку Ольгу Комлеву. Ее обвиняют в участии в экстремистском сообществе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Комлева Ольга Юрьевна обвиняется в том, что, находясь в г. Уфе, под воздействием пропаганды деятельности экстремистского сообщества ФБК («Команда Навального»), распространяемой на ресурсах сети Интернет, добровольно вошла в состав экстремистского сообщества. Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца со дня задержания, то есть до 27 мая 2024 года, — говорится в сообщении.

Бывший пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) ранее сообщила в соцсети Twitter (Х), что на бывшего главу ФБК Леонида Волкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) напали неизвестные у его дома в Вильнюсе. По информации Ярмыш, Волкову разбили стекло в машине и распылили на него перцовый баллончик. Затем его несколько раз ударили молотком.

В ноябре 2023 года Волкова обвинили в утечке информации о сети фейковых аккаунтов ФБК, которая легла в основу расследования о «фабрике эльфов», публиковавшей антиправительственные посты в соцсетях. Отделения «фабрики» работали в Тбилиси и Вильнюсе, в работе были заняты примерно 200 человек. Существует версия, что утечкой информации Волков хотел подставить свою конкурентку на зарубежные ассигнования и гранты — Марию Певчих (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).