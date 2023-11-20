Стало известно, кто может стоять за утечкой данных о «фабрике эльфов» ФБК RT: за утечкой данных о «фабрике эльфов» ФБК может стоять Леонид Волков

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Леонид Волков

За утечкой информации о сети фейковых аккаунтов Фонда борьбы с коррупцией (организация ФБК признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) может стоять Леонид Волков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), передает RT. Издание SVTV ранее опубликовало расследование, в котором говорится о создании ФБК «фабрики эльфов», публикующей антиправительственные сообщения в соцсетях.

В материале уточняется, что такие отделения фабрики действуют в Вильнюсе и Тбилиси, где работают примерно 200 человек. Они работают при финансовой поддержке Free Russia Foundation, продвигая антивоенную риторику и занимаясь, как характеризует RT, «контрпропагандистской работой в социальных сетях».

SVTV утверждает, что во главе проекта находится экс-руководитель московского штаба Навального (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Олег Степанов. По данным источника RT, за утечкой данных стоит Волков, который хотел дискредитировать некогда единомышленницу, а сейчас прямую конкурентку в борьбе за зарубежные гранты, оппозиционерку Марию Певчих (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

RT пишет, что материал о фабрике троллей не был бы опубликован, если бы не озабоченность Волкова из-за нарастающего сотрудничества Певчих со структурами оппозиционера Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). При этом боты писали комментарии в поддержку самого Волкова.

В то же время «Медиазона» (внесена Минюстом в список иноагентов) утверждает, что, по словам нескольких сотрудников ботофермы, связей с ФБК у нее нет. По данным журналистов, возможный источник утечки вообще не имеет отношения к оппозиции.

Задачи «эльфов» — написать не менее 120 дискредитирующих российскую власть комментариев или постов за смену, час работы стоит €10, уточняет SVTV. Они используют купленные на черном рынке аккаунты «ВКонтакте», к которым нет доступа у реальных владельцев и действуют по инструкции, публикуя сообщения через VPN.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team, состоящей из журналистов-расследователей. По данным ведомства, организация занималась сбором и опубликованием информации, в том числе личных данных российских военнослужащих, для дискредитации.