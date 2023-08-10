Объединение журналистов-расследователей признали нежелательным в России Объединение журналистов Conflict Intelligence Team признали нежелательным в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность организации иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team, состоящей из журналистов-расследователей. По данным ведомства, организация занималась сбором и опубликованием информации, в том числе личных данных российских военнослужащих, для дискредитации.

По результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team («Сетевое объединение журналистов-расследователей»), Украина, — говорится в сообщении.

По информации Генпрокуратуры, ресурс, которой первоначально назывался War in Ukraine, создал россиянин Руслан Карпук совместно с участниками ФБК (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Проект освещает различные военные конфликты на основе спутниковых снимков и других открытых данных.

В мае 2022 года Басманный суд заочно арестовал Руслана Карпука, обвиняемого в распространении фейков о деятельности Вооруженных сил России. Позже его объявили в международный розыск.

8 августа Генпрокуратура признала нежелательной деятельность украинской неправительственной организации «Аллатра». По данным ведомства, с начала СВО организация распространяла информацию, которая дискредитирует российскую армию и власть.