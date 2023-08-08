Украинскую НПО «Аллатра» признали нежелательной в России Генпрокуратура признала нежелательной украинскую НПО «Аллатра»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность украинской неправительственной организации «Аллатра», сообщила в Telegram пресс-служба ведомства. В публикации говорится, что с начала СВО организация распространяла заведомо ложную информацию, которая дискредитирует российскую армию и власть.

Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории страны деятельности Международного общественного движения «АЛЛАТРА» (МОД «Аллатра», Громадська Спiлка «Мiжнародний Громадський Рух АЛЛАТРА»), Украина. <...> С начала специальной военной операции неправительственной организацией распространяется заведомо ложная информация, дискредитирующая ВС РФ, — рассказали в Генпрокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что организация представляет из себя «псевдорелигиозное движение», которое было основано на Украине, а сейчас действует в России и ряде других стран. В сообщении говорится, что члены «Аллатры» устанавливали контакты с оппозиционерами в России, а затем проводили единые акции по дискредитации власти.

Ранее Минюст России внес в перечень нежелательных организаций компании TVR Studios B.V. и SIA TV Rain, учрежденные бывшим главным редактором телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Натальей Синдеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в Нидерландах и Латвии. В ведомстве уточнили, что организации были включены в список нежелательных на территории России на основании решений первого заместителя Генерального прокурора РФ Анатолия Разинкина.