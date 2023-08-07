Минюст России внес телеканал «Дождь» в список нежелательных организаций

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Минюст России внес в перечень нежелательных организаций компании TVR Studios B.V. и SIA TV Rain, учрежденные бывшим главным редактором телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Натальей Синдеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в Нидерландах и Латвии, сообщает пресс-служба ведомства. В сообщении говорится, что организации были включены в список нежелательных на территории России на основании решений первого заместителя Генерального прокурора РФ Анатолия Разинкина.

Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные неправительственные организации: TVR Studios B.V., Королевство Нидерландов; SIA TV Rain («ТВ Дождь»), Латвийская Республика, — говорится в публикации Минюста.

25 июля Генпрокуратура РФ признала телеканал «Дождь» нежелательной организацией в России. Решение касается юридических лиц SIA TV Rain, Латвия и TVR Studios B.V., зарегистрированных в Нидерландах и Латвии.