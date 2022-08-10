Дело админов: что известно о задержании авторов Telegram-каналов Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы по статьям от мошенничества до госизмены

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В России раскручиваются уголовные дела против администраторов сразу нескольких Telegram-каналов — пока по ним проходят как минимум шесть человек. Части из них предъявлено обвинение в мошенничестве или вымогательстве, к которым может вскоре добавится госизмена. При этом они одновременно являются сотрудниками медиагруппы «Патриот» Евгения Пригожина. Другим вменяют вымогательство у госкорпорации «Ростех». О том, что известно об уголовном преследовании руководства Telegram-каналов — в материале NEWS.ru.

Мошенничество

9 августа вступило в силу сразу три постановления Басманного суда Москвы об арестах по делу о мошенничестве — под стражу поместили А. Слободенюка, В. Малушенко и Евгения Москвина. Имя последнего известно, так как это единственный фигурант, постановление по делу которого опубликовано на сайте суда. Из этого документа известно, что он работал в издании «Народные новости», которое входит в медиагруппу «Патриот» Евгения Пригожина.

Всем фигурантам предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в крупном размере. Детали обвинения официально не опубликованы. Известно лишь, что Москвин признал вину и просил из-за этого смягчить ему меру пресечения, но суд в этом отказал. По информации ТАСС, все обвиняемые — администраторы Telegram-канала «Проект "Сканер"» с почти 200 тысячами подписчиков.

Судебное заседание прошло 4 августа, а 3 августа «Проект „Сканер“» перестал обновляться. До этого в канале публиковались новости — как правило, критические по отношению к российским властям. В описании говорится, что канал занимается «мониторингом коррумпированных чиновников и придурков верхнего эшелона власти».

«Проект „Сканер“» использует бренд антикоррупционного проекта Scanner project, который был создан при участии Бориса Немцова. Однако в Scanner project еще в 2019 году опровергали свою связь с каналом. Тогда же, в 2019 году «Проект „Сканер“» стал известен из-за публикации имен силовиков, работавших на акциях протеста в Москве.

По версии ТАСС, создателем канала был основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Карпук, он связь с каналом отвергает. Российские силовики объявили его в международный розыск по статье о фейках об армии. «Ротонда» пишет, что создателем канала был Дмитрий Попов — соратник националиста Владислава Позднякова, администрировавший канал его организации «Мужское государство» (организация признана в РФ экстремисткой и запрещена). Он действительно брал на себя ответственность за ведение «Сканера», а в 2021 году получил 16 лет колонии в Белоруссии из-за участия в акциях протеста.

Медиагруппа «Патриот», которую журналисты называли «фабрикой медиа», имеет противоположную направленность и гордится попаданием под американские санкции. Входящие в нее СМИ редко критикуют российские власти, кроме петербургского губернатора Александра Беглова. Наблюдательными советом группы руководит предприниматель Евгений Пригожин.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» (канал издания «Русский криминал») со ссылкой на свои источники сообщал, что в рамках дела силовики устроили обыски как в офисе медиагруппы «Патриот», а также в редакциях «Народных новостей» и другого СМИ группы — «ФАН». Главный редактор «Народных новостей» Евгения Барановская в ответ на запрос NEWS.ru опровергла информацию об обысках во всех указанных помещениях. В то же время о задержаниях и арестах в опровержении ничего не сказано.

Евгений Пригожин через пресс-службу своей компании «Конкорд» подтвердил задержание сотрудников «Патриота», но отказался раскрывать детали в интересах следствия. Он заявил, что арест не связан с работой обвиняемых в медиагруппе, опроверг обыски и пообещал, что служба безопасности «Патриота» будет помогать следствию.

Силовики проявили бдительность и выковырнули заразу, в том числе из рядов холдинга, за что им спасибо, — добавил он.

«ВЧК-ОГПУ» пишет, что у задержанных было больше десяти Telegram-каналов разной направленности, включая провластный «Выпускайте Кракена». По версии издания, авторы канала брали деньги за отказ от негативных публикаций о конкретном лице («блок»).

Источники «Ротонды» называют статью о мошенничестве только поводом для задержания администраторов каналов, а обвинение, по данным издания, планируется переквалифицировать в госизмену — за «поддержку Украины в соцсетях».

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Вымогательство

Кроме троих арестованных сотрудников «Патриота», по данным СМИ, силовики задержали еще нескольких администраторов Telegram-каналов. Baza пишет, что задержанные вели паблики «Мамкин финансист», «Финансовый караульный», «Адские бабки», «Е-магия», Riddle и «Проект „Сканер“». В первом опубликовали опровержение, где заявили, что «не стоят ни в какой сетке» и «продолжают работать». NEWS.ru обратился за комментариями по адресам для связи с другими каналами, но ответов не получил.

«Мамкин финансист» действительно продолжает обновляться, как и «Финансовый караульный». При этом последний репостит «Е-магию» (последнее обновление 8 августа) и «Адские бабки» (последнее обновление 8 августа). Все эти каналы посвящены экономическим новостям.

Riddle, как и «Проект „Сканер“», перестал обновляться 3 августа. У этого канала почти 100 тысяч подписчиков, и он публикует новости с критикой властей.

«Адские бабки» вела журналистка Life Александра Баязитова, которая работала в «Коммерсанте» и «Известиях». В Кузьминском суде Москвы подтвердили поступление ходатайства о ее аресте. Вместе с ней следствие просит арестовать медиатехнолога Ольгу Архарову и пиар-менеджера Инну Чурилову. Им предъявлено обвинение по статье о вымогательстве.

По информации Baza, дело о мошенничестве и дело о вымогательстве не связаны между собой. Последнее, пишет издание, касается попыток получить деньги за «блок» от структур Ростеха: якобы администраторы каналов потребовали денег от пиарщиков госкорпорации за блокирование распространение негативной информации о компании в одном из своих каналов, а затем начали публиковать негатив о Ростехе на других своих ресурсах. NEWS.ru направил запрос в Ростех, в пресс-службе госкорпорации пообещали дать ответ, если руководство «посчитает нужным и будет возможность». На момент публикации ответ не поступил.

На канал «Мамкин финансист» подписано почти 85 тысяч человек, на «Финансовый караульный» — 82 тысячи, на «Адские бабки» — 38 тысяч, на «Е-магия» — 120 тысяч. По делам о мошенничестве максимальное наказание — шесть лет лишения свободы, по делам о вымогательстве — 15 лет лишения свободы. Если обвинение кого-то из фигурантов действительно переквалифицируют в госизмену, им будет грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.