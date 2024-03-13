На иноагента Леонида Волкова напали с молотком у его дома в Вильнюсе Неизвестные в Вильнюсе избили молотком иноагента Леонида Волкова

Фото: SALVATORE DI NOLFI/EPA/ТАСС

Леонид Волков

Бывший пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) сообщила в соцсети Twitter (Х), что на бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Леонида Волкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) напали неизвестные у его дома в Вильнюсе.

По информации Ярмыш, Волкову разбили стекло в машине и залили из перцового баллончика. Затем его несколько раз ударили молотком. Она добавила, что пострадавший находится дома, к нему едут полицейские и медики.

В ноябре 2023 года Волкова обвинили в утечке информации о сети фейковых аккаунтов ФБК, которая легла в основу расследования о «фабрике эльфов», публиковавшей антиправительственные посты в соцсетях. Отделения фабрики работали в Тбилиси и Вильнюсе, в них были заняты примерно 200 человек. Существует версия, что утечкой информации Волков хотел подставить свою конкурентку на зарубежные ассигнования и гранты — оппозиционерку Марию Певчих (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Обязанности главы ФБК Волков добровольно снял с себя в марте минувшего года. Он признался, что в октябре 2022 года подписал и отправил на имя главы Евродипломатии Жозепа Борреля письмо с просьбой снять санкции с руководства «Альфа-Групп». Волков назвал свои действия ошибкой и покинул должность председателя фонда.