Суд арестовал сбившую насмерть мать и ребенка женщину до 27 января

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Хорошевский суд арестовал женщину, сбившую мать с четырехлетним ребенком на северо-западе Москвы, до 27 января 2023 года. ДТП произошло вечером 27 ноября на улице Свободы, автомобиль Kia, за рулем которого находилась 37-летняя виновница аварии, выехал на тротуар и сбил женщину с двумя детьми, один из которых был в коляске, сообщает прокуратура Москвы.

В результате происшествия женщина погибла на месте, позже в больнице умер ее сын, младенец, которого мать везла в коляске, получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу. На данный момент девочка выписана из больницы и находится с родственниками отца.

С учетом позиции прокуратуры Северо-Западного административного округа суд избрал в отношении 37-летней женщины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 января 2023 года, — говорится в сообщении суда.

Женщина и ее адвокат просили избрать в качестве меры пресечения домашний арест либо залог.

По результатам медицинского освидетельствования у подозреваемой установлено состояние наркотического опьянения. При этом факт употребления алкогольной продукции и наркотических веществ она отрицала, — сказано в сообщении столичной прокуратуры.

Для дальнейшего расследования дело было передано в Следственный комитет. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Сама виновница ДТП изначально заявила, что потеряла сознание за рулем.

Известно, что в марте прошлого года суд уже лишал женщину водительских прав на четыре месяца. На тот момент виновница аварии спровоцировала ДТП, переезжая улицу на красный свет и столкнувшись с другой машиной. Женщина приехала в Москву из Калуги, она работала официанткой в ресторане, уточняет телеканал НТВ. Машина, на которой она ехала, принадлежит сестре сбившей мать с детьми женщины.