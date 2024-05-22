Стала известна причина драки со стрельбой на юге Москвы Прокуратура: причиной массовой драки на юге Москвы стало замечание из-за женщины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

К массовой драке со стрельбой на улице Медынского в Москве привело замечание, сделанное из-за действий совершенных в отношении женщины, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Ведомство не привело других подробностей о причине произошедшего. Отмечается, что в результате потасовки с ножевыми ранениями, в том числе в грудь, госпитализировали двух человек.

Предварительной причиной конфликта стало замечание, сделанное относительно совершаемых в отношении женщины действий. Действиям злоумышленников дана дополнительная процессуальная оценка по п. «д, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений), — сказано в сообщении.

Правоохранители также изъяли оружие: травматический пистолет и нож. Их направили на экспертизу. Прокуратура взяла расследование на контроль.

Массовая драка со стрельбой и поножовщиной случилась вечером 21 мая в Бирюлево Западном. Судя по опубликованным кадрам, в потасовке было по меньшей мере 15 человек.

Полиция задержала семерых активных участников конфликта. Ими оказались мужчины в возрасте от 26 до 35 лет. Возбуждены уголовные дела о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 У РФ).