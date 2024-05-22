В полиции рассказали о задержаниях после драки со стрельбой в Москве Полиция задержала семь человек после драки со стрельбой в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полицейские задержали активных участников конфликта со стрельбой и поножовщиной на юге Москвы сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по столице. Задержаны семь мужчин в возрасте от 26 до 35 лет.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали и доставили в территориальный отдел полиции 7 активных участников конфликта. Ими оказались мужчины в возрасте от 26 до 35 лет, — сообщил собеседник агентства.

В столичном ГУ МВД уточнили, что возбуждены уголовные дела о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 У РФ). Сотрудники полиции изъяли и отправили на экспертизу используемые в качестве оружия предметы.

Ранее сообщалось, что на улице Медынской в Бирюлево Западном в Москве вечером 21 мая произошла массовая драка со стрельбой. Предварительно сообщалось о гибели одного человека. Позже стало известно, что в результате потасовки пострадали четыре человека.

По предварительной информации, драку затеяли мигранты. Их было по меньшей мере 15 человек. Свидетельница конфликта рассказала, что дерущиеся были неславянской внешности. Она добавила, что открывший огонь мужчина сразу после этого поспешил скрыться.