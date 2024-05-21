Стало известно о пострадавших при перестрелке на юге Москвы «112»: при перестрелке на юге Москвы пострадали четыре человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате перестрелки на юге Москвы, которая произошла во время массовой драки вечером 21 мая, пострадали четыре человека, пишет Telegram-канал «112». Отмечается, что всех раненых передали медикам, их госпитализируют.

О состоянии пострадавших неизвестно. Помимо скорой, на месте ЧП работают сотрудники полиции. По предварительной информации, потасовку затеяли мигранты. Их было по меньшей мере 15 человек. Правоохранители задержали участников драки, их доставят в отделение.

Выстрелы раздались на улице Медынской в Бирюлево Западном вечером 21 мая. Очевидцы заявили, что огонь открыли участники массовой драки. Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видео с потасовкой и сообщил, что в результате стрельбы, предположительно, погиб один человек. Правоохранители оцепили улицу.

Ранее жителю Курска выписали штраф в 50 тысяч рублей за стрельбу в подъезде. Мужчина заявил, что выпил и пошел разбираться с соседом из-за шума, но решил взять с собой пистолет «Гроза-021» для самообороны. Затем он предупредил, что откроет огонь в случае нападения, и выстрелил в стену, а затем в потолок, после чего был задержан.