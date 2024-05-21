«Достал, но предупредил»: курянин отделался штрафом за стрельбу в подъезде Жителя Курска оштрафовали за стрельбу в подъезде после ссоры с соседом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителю Курска выписали штраф в 50 тысяч рублей за стрельбу в подъезде, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. Мужчина на заседании заявил, что выпил и пошел разбираться с соседом из-за шума, но решил взять с собой пистолет «Гроза-021» для самообороны. Затем предупредил, что откроет огонь в случае нападения.

Достичь договоренности соседям не удалось, и он достал пистолет, но предупредил, что если сосед причинит ему телесные повреждения, он применит оружие. И чтобы подтвердить серьезность своих намерений, Сашенков произвел выстрел в стену. Когда сосед зашел в квартиру, он произвел еще один выстрел вверх, — сказано в сообщении.

Стрелявший признал вину, ему выписали штраф по ч. 3 ст. 20.13 КоАП РФ. Кроме того, суд постановил конфисковать у мужчины оружие.

Ранее житель Новосибирска отправился на разборки с новым возлюбленным своей бывшей девушки, вооружившись гранатой и пистолетом. Потасовка между мужчинами произошла на улице, а звуки стрельбы разбудили людей.

В Санкт-Петербурге до этого местный житель в пабе на Английском проспекте попал на камеры видеонаблюдения. Мужчина начал демонстративно заряжать оружие. Позднее он передал опасный предмет другу, который прицелился в других гостей заведения.