Массовая драка со стрельбой на юге Москвы попала на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве вечером 21 мая раздались выстрелы, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Огонь открыли участники массовой драки на улице Медынской в Бирюлево Западном. Очевидцы сообщили, что на место прибыли машины полиции и скорая помощь.

По предварительным данным, в результате стрельбы погиб один человек. Правоохранители оцепили улицу. Судя по опубликованным кадрам, прохожие останавливаются понаблюдать за происходящим. Других подробностей об инциденте пока нет.

Ранее жителю Курска выписали штраф в 50 тысяч рублей за стрельбу в подъезде. Мужчина заявил, что выпил и пошел разбираться с соседом из-за шума, но решил взять с собой пистолет «Гроза-021» для самообороны. Затем предупредил, что откроет огонь в случае нападения, и выстрелил в стену, а затем в потолок.

В Санкт-Петербурге до этого местный житель в пабе на Английском проспекте попал на камеры видеонаблюдения. Мужчина начал демонстративно заряжать оружие. Позднее он передал опасный предмет другу, который прицелился в других гостей заведения. Испуганные посетители сразу вызвали правоохранителей.