Очевидица раскрыла детали перестрелки в Бирюлево Напавший в Бирюлево мужчина с оружием скрылся с места преступления

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Очевидица конфликта со стрельбой в Бирюлево рассказала корреспонденту NEWS.ru, что дерущиеся были неславянской внешности. Она добавила, что открывший огонь мужчина сразу после этого поспешил скрыться.

Я проезжала мимо, услышала крики, громкие мужские голоса. Далее я увидела драку между нерусскими мужчинами. Они избивали друг друга. Потом один из участников конфликта достал оружие, выстрелил и сразу начал убегать, очень быстро. Спецслужбы приехали в течение пяти минут. Пострадавший сразу упал после выстрела, — сообщила очевидица.

Выстрелы раздались на улице Медынской в Бирюлево Западном вечером 21 мая. Очевидцы заявили, что огонь открыли участники массовой драки. Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видео с потасовкой и сообщил, что в результате стрельбы предположительно погиб один человек. Правоохранители оцепили улицу.

Позже стало известно, что в результате перестрелки на юге Москвы, которая произошла во время массовой драки вечером 21 мая, пострадали четыре человека. Отмечается, что всех раненых передали медикам, их госпитализируют.