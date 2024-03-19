Школьницы обещали убить отличницу за победу в конкурсе «Мисс школа» Baza: в Москве подростки угрожали убить победительницу конкурса «Мисс школа»

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В Москве группа учеников девятого класса школы № 1371 угрожали зарезать 15-летнюю девочку, которая победила в конкурсе «Мисс школа», сообщает Telegram-канал Baza. Как отметил отец в разговоре с каналом, его дочь занимает активную жизненную позицию — она учится на пятерки, занимается волонтерством и является старостой класса.

По данным канала, уже на следующий день после победы в ее адрес посыпались оскорбления от другой участницы конкурса — та критиковала не только ее внешность, но и открыто спрашивала, сколько девятиклассница заплатила за победу. Уточняется, что девушка решила проигнорировать выпады в свой адрес, но матери о нападках рассказала.

Как пишет Baza, после этого на телефон школьницы поступило еще больше угроз от нескольких девочек — подруг зачинщицы конфликта. Кроме того, в Telegram появился канал, где все недовольные продолжили оскорблять победительницу конкурса, но еще и опубликовали ее адрес вплоть до квартиры. Канал уточняет, что школьнице приказали считать секунды до смерти и грозились зарезать ее.

По информации Telegram-канала, отец девочки, узнав об угрозах, обратился в полицию с призывом отреагировать на ситуацию. Личности несовершеннолетних, участвовавших в травле, быстро установили и провели с ними беседу — в свое оправдание они заявили, что просто пошутили. Канал также сообщил, что родители отказались забирать заявление, так как обидчицы отличницы даже не извинились.

Ранее в деревне Сегизбай в Омской области уволился учитель после ссоры с учеником шестого класса, а видео конфликта появилось в Сети. Автор ролика утверждает, что педагог избил мальчика, хотя на кадрах рукоприкладства не видно.