Школьница попала в больницу после квеста в одном из ТЦ Москвы Прокуратура: школьница провалилась в люк во время квеста в Москве

Фото: t.me/moscowproc

Во время квеста в одном из московских ТЦ в люк в полу провалилась девятилетняя девочка. Ребенка с травмами доставили в больницу, сообщила в Telegram-канале столичная прокуратура. Инцидент попал на видео.

При прохождении квеста в одном из торговых центров на улице Автозаводская несовершеннолетняя провалилась в открывшуюся нишу, получив при этом телесные повреждения, — говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

На кадрах видно, что девочка идет по помещению с другим ребенком. Внезапно школьница проваливается в открывшийся люк в полу. По факту инцидента следователи проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело после смерти ребенка в стоматологии города Кудрово Ленинградской области. Несчастный случай произошел 17 марта. Во время процедуры ребенок потерял сознание, а затем скончался.

Позже стоматолог Алексей Антипенко рассказал NEWS.ru, что у девочки могли быть общие заболевания сердечно-сосудистой системы. Точную причину смерти должна установить экспертиза. Он уточняет, что при лечении ребенка применялся лидокаин. Вместо этого давно известного и широко применяемого средства в данное время все чаще используют артикаин.