RT: адвокатов Навального задержали после обысков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали адвокатов Алексея Навального после обысков, передает RT со ссылкой на источник. Игоря Сергунина и Алексея Липцера задержали в Москве, а Вадима Кобзева — дома в Коврове, уточняет портал.

Отмечается, что в ближайшее время всех троих доставят в Следственный комитет. Их подозревают в участии в деятельности экстремистского сообщества, им грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее 13 октября юрист Вячеслав Гимад сообщил, что у адвокатов находящегося в колонии оппозиционера Алексея Навального проходят обыски. По его словам, к защитникам пришли в рамках уголовного дела об участии в экстремистском сообществе. Все трое адвокатов представляли интересы Навального во время процесса по делу «Ив Роше». Кобзев также защищал оппозиционера по делу об экстремизме, в результате которого политика приговорили к 19 годам колонии.

Соратник Навального Леонид Волков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что оппозиционера в скором времени могут перевести в колонию особого режима «неизвестно куда», и возбуждение уголовных дел против адвокатов способно привести к полной его изоляции.

27 сентября стало известно, что Навальный получил «самое строгое из возможных наказаний» в российских колониях — его на 12 месяцев переведут в единое помещение камерного типа. По его словам, такое решение последовало из-за его «неисправимости» после поданной им апелляции в суд общей юрисдикции. Он добавил, что чувствует себя «усталой рок-звездой на грани депрессии», которая «достигла вершины хит-парада».