Навальному назначили самое строгое наказание из возможных в колонии Осужденного Навального на год переведут в единое помещение камерного типа

Осужденный за экстремизм в России политик Алексей Навальный получил «самое строгое из возможных наказаний» в российских колониях — его на 12 месяцев переведут в единое помещение камерного типа, говорится в его Telegram-канале «Навальный». По его словам, такое решение последовало, как он заявил, из-за его «неисправимости», после поданной им апелляции в суд общей юрисдикции.

Продолжаю собирать коллекцию аббревиатур раздела «Наказание» тюремных правил. У меня уже был СУОН, ШИЗО, ПКТ <...> Вчера сразу после апелляции по делу меня отвели на комиссию и объявили, что в связи с моей неисправимостью я буду переведен в ЕПКТ сроком на 12 месяцев, — приводит слова Навального его канал.

Он добавил, что чувствует себя «усталой рок-звездой на грани депрессии», которая «достигла вершины хит-парада».

В ближайшее время Навального должны перевести из колонии строгого режима в колонию особого режима, где отбывают наказание самые жестокие преступники: те, кто совершил особо опасный рецидив преступлений, кто приговорен к пожизненному лишению свободы, а также те, кто совершает преступление в период отбывания наказания. Кроме того, у политика будет меньше свиданий с родственниками, ему начнут реже доставлять посылки и бандероли.

4 августа Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу об экстремизме. Его обвинили по шести статьям: «Публичные призывы к экстремистской деятельности», «Финансирование экстремистской деятельности», «Реабилитация нацизма», «Вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий» и «Создание НКО, посягающей на права граждан РФ». Новый срок должен поглотить старый по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду.