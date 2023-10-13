К адвокатам Навального нагрянули с обысками

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Адвокат Алексея Навального Вячеслав Гимади

У адвокатов находящегося в колонии оппозиционера Алексея Навального проходят обыски, сообщил в Twitter (X) юрист Вячеслав Гимади. По его словам, к защитникам пришли в рамках уголовного дела об участии в экстремистском сообществе.

У адвокатов, которые раньше или недавно защищали Алексея, обыски. По делу об участии в экстремистском сообществе. Адвокаты не занимаются политикой, они защищают обвиняемых и обязательно должны быть в деле по закону — УПК. Они даже не вправе по общему правилу отказываться от защиты, — подчеркнул Гимади.

Как утверждает в Twitter (X) директор Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Иван Жданов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), силовики пришли домой к адвокатам Вадиму Кобзеву, Игорю Сергунину и Алексею Липцеру. Сергунина, по его словам, задерживают.

Все трое адвокатов представляли интересы Навального во время процесса по делу «Ив Роше». Кобзев также защищал оппозиционера по делу об экстремизме, в результате которого политика приговорили к 19 годам колонии.

Соратник Навального Леонид Волков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил в Telegram, что оппозиционера в скором времени могут перевести в колонию особого режима «неизвестно куда» и возбуждение уголовных дел против адвокатов способно привести к полной его изоляции.

27 сентября стало известно, что Навальный получил «самое строгое из возможных наказаний» в российских колониях — его на 12 месяцев переведут в единое помещение камерного типа. По словам политика, такое решение последовало, как он заявил, из-за его «неисправимости» после поданной им апелляции в суд общей юрисдикции.