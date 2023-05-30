Россиян начали штрафовать за бело-сине-белый флаг В России вынесли первый штраф в две тысячи рублей за демонстрацию бело-сине-белого флага

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В Зеленограде вынесли как минимум один штраф за демонстрацию бело-сине-белого флага как символа украинского легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Зеленоградского суда Москвы. Жительницу столицы наказали за публичную демонстрацию соответствующего изображения на номерном знаке.

По словам самой женщины, красный цвет на государственном флаге на ее номере мог просто затереться или выцвести на солнце. Тем не менее суд установил, что объективная составляющая правонарушений в виде демонстрации запрещенной символики состоялась. Суд оштрафовал женщину на две тысячи рублей и конфисковал знаки.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала водителя, наклеившего на бампер своей машины скотч в цветах флага Украины. На него также пожаловались соседи. По словам мужчины, «флаг Украины» у него получился случайно, когда он попытался скрыть скотчем дефект на бампере.

Некоторое время назад на жительницу Москвы Анастасию Чернышову составили административный протокол о дискредитации российской армии. Девушка готовит торты, в том числе с антивоенными надписями, и публикует их снимки в Сети.