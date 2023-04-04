Радиолюбитель в Подмосковье транслировал эфир заблокированного СМИ В Подмосковье выявили мужчину, транслировавшего эфир «Радио Свобода»

Фото: shutterstock

Сотрудники ФСБ выявили в Подмосковье мужчину, который, используя инженерные навыки, транслировал эфир «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов), передает РИА Новости со ссылкой на сообщение службы. Благодаря неназванному девайсу мужчина распространял радиосигнал на ближайшие приемники.

В отношении мужчины могут завести дело о распространении фейков о российской армии из-за контента, который распространялся редакцией информационной службы.

13 марта Арбитражный суд Москвы признал банкротом российское подразделение «Радио Свобода». Речь идет об ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL) (внесено Минюстом РФ в список иноагентов).

Ранее Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил архитектора Олега Белоусова к пяти с половиной годам лишения свободы по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах России. Этот приговор стал первым в Северной столице по упомянутой статье. Поводом для уголовного дела стала переписка в чате сообщества «Питерские копатели» во «ВКонтакте». Согласно данным следствия, он распространил недостоверные высказывания о Вооруженных силах России. Из-за этого участники группы донесли на него в правоохранительные органы.