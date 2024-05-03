Пьяный москвич избил сына ложкой и чуть не выдавил глаз Полиция проверяет московскую семью из-за пьяного нападения отца на сына

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В Москве полиция проверяет семейство, где отец сломал 17-летнему сыну голень и повредил глаз, передает Telegram-канал SHOT. По данным канала, конфликт отца с отпрыском произошел ночью 1 мая. Еле стоящий на ногах мужчина вернулся домой и получил упрек от сына-подростка. Родитель разозлился, схватил ложку для обуви и начал бить сына.

Сообщается, что мужчина остановился, только когда сломал ребенку голень. После этого он схватил подростка за шею и пытался выдавить ему глаза. На помощь подоспела мать, которая оттащила мужа от сына. Подросток отправился спать, сделав вид, что с ним все в порядке, и только наутро он пожаловался на травмы. В больнице у него, кроме перелома и многочисленных ушибов, обнаружили серьезную травму глаза.

Уточняется, что молодой человек — не единственный ребенок в семье, также с родителями проживает его младшая сестра.

1 мая Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели восьмиклассника в Санкт-Петербурге. Его мать начала заниматься самолечением ребенка из-за очень низкого гемоглобина. Она решила давать ему железосодержащие препараты. Сначала мать давала школьнику таблетки, затем, когда его состояние ухудшилось, перевела на внутривенный прием препаратов.