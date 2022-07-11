Предполагаемый убийца сотрудницы микрозаймов попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появилось видео, на которое попал подозреваемый в убийстве сотрудницы офиса микрозаймов «Viva деньги» в Москве. Кадры, опубликованные в Telegram-канале «РЕН ТВ», запечатлели, как злоумышленник скрывается с места преступления. В данный момент полиция продолжает поиски убийцы.

Полиция разыскивает мужчину (застрелившего жительницу Москвы) в шортах, белой футболке и черных кроссовках, — сказано в сообщении.

10 июля в одном из столичных офисов «Viva деньги» киллер застрелил 51-летнюю сотрудницу Ирину Глушаченкову. Мужчина ворвался в помещение, выстрелил, предположительно, из пистолета с глушителем женщине в лицо и некоторое время рылся в шкафах.

Накануне вечером сын убитой не дождался ее с работы и обратился в полицию. Утром 11 июля Глушаченкову обнаружили мертвой в офисе. Личность преступника до сих пор не удалось установить. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по двум статьям: ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).