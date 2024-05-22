Пожар в электричке распространился на четыре вагона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электричку, горящую в Подмосковье, уже не спасти, огонь распространился на четыре вагона, сообщает Telegram-канал «112». Ситуация осложняется тем, что состав частично стоит на мосту и подобраться к нему пожарным непросто.

Огонь быстро распространяется, полыхают уже четыре вагона, — сказано в сообщении.

Электричка загорелась днем 22 мая на станции Поварово-1. Состав из-за происшествия немедленно остановили, пассажиров эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Отмечается, что состав направлялся в Ленинградском направлении. В данный момент движение по ветке временно ограничено. На месте ЧП работают пожарные расчеты.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», возгорание началось с крышевого оборудования вагона, затем огонь быстро распространился. На видео можно заметить, что территория, где произошло ЧП, огорожена. В электричке все еще можно наблюдать открытое горение, также из вагона валит черный дым. Очевидцы предположили, что пожарные и не собираются тушить пламя.