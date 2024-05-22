Появились апокалиптичные кадры полыхающей электрички в Подмосковье

Очевидцы запечатлели полыхающую пригородную электричку в районе подмосковного Солнечногорска. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», возгорание началось с крышевого оборудования вагона, затем огонь быстро распространился.

На видео можно заметить, что территория, где произошло ЧП, огорожена. В электричке все еще можно наблюдать открытое горение, также из вагона валит черный дым.

Электричка загорелась днем 22 мая на станции Поварово-1. Состав из-за происшествия немедленно остановили, пассажиров эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Отмечается, что состав направлялся в Ленинградском направлении. В данный момент движение по ветке временно ограничено. На месте ЧП работают пожарные расчеты.