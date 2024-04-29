Опубликованы страшные кадры с полыхающим грузовиком на трассе Петербурга «Mash на Мойке»: в Санкт-Петербурге на КАД загорелся КамАЗ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге на кольцевой автодороге (КАД) загорелся КамАЗ, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Канал также делится кадрами происшествия. На них видно, что пламенем охвачена вся кабина грузовика, от машины валят клубы черного дыма.

Канал отмечает, что из-за ДТП у Беляевского моста организовалась пробка. О пострадавших и жертвах в результате инцидента информации нет.

Ранее стало известно, что не менее семи человек пострадали в массовой аварии на трассе М-11 «Нева». По словам свидетелей, столкновение произошло из-за того, что автомобиль Mitsubishi залез на капот впереди идущего Hyundai. По данным спасателей, в аварию попали шесть машин. На дороге в сторону Москвы образовалась пробка примерно в восемь километров, сообщали очевидцы.

До этого автомобиль Mitsubishi Lancer столкнулся с большегрузом на трассе А-108 в подмосковном Чехове. На опубликованных в Сети кадрах фото видно, что грузовик после столкновения улетел в канаву. Иномарка осталась на обочине. Ее передняя часть основательно разрушилась.