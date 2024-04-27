Иномарка отправила грузовик в кювет под Москвой В Чехове Mitsubishi Lancer столкнулся с грузовиком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Mitsubishi Lancer столкнулся с большегрузом на трассе А-108 в подмосковном Чехове. Фото с места ДТП опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО». На фото видно, что грузовик после столкновения улетел в канаву.

Иномарка осталась на обочине. Ее передняя часть основательно разрушена.

Ранее в Южно-Сахалинске внедорожник на высокой скорости въехал на территорию кладбища, проехал по могилам, сбил несколько памятников, а затем водитель голым бегал вокруг машины. Позже он направился пешком в сторону своего дома. Прибывшие на место полицейские нашли и задержали мужчину. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Во время общения с правоохранителями водитель Mitsubishi рассказал, что якобы случайно съехал с дороги в канаву, после чего потерял управление и влетел в могилы.

Ранее фура, перевозившая большую цистерну, зацепила мост на Тюменском тракте в Свердловской области и повредила его. На видео с места происшествия видно, что водитель, несмотря на ДТП, продолжил движение. Сотрудники правоохранительных органов установили его личность, была проведена проверка.