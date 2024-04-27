Таранил могилы, бегал голым: подробности дикого инцидента на кладбище

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Южно-Сахалинске внедорожник на значительной скорости въехал на территорию кладбища, проехал по могилам, сбил несколько памятников, а затем водитель голым бегал вокруг машины. Подробности ЧП — в материале NEWS.ru.

Как голый мужчина попал на кладбище в Южно-Сахалинске

Утром 26 апреля сотрудники ритуального агентства в микрорайоне Христофоровка Южно-Сахалинска позвонили в полицию. Поводом для обращения стал мужчина, который бегал по могилам голышом.

Дебошир заехал на кладбище на машине, снес несколько памятников и оград, затем оставил свой Mitsubishi Pajero на одной из могил. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и МВД..

К этому времени южносахалинец уже скрылся с места ДТП: он направился пешком в сторону своего дома. Прибывшие на место полицейские нашли и задержали мужчину. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Во время общения с правоохранителями водитель Mitsubishi рассказал, что якобы случайно съехал с дороги в канаву, после чего потерял управление и влетел в могилы. При этом он утверждает, что за рулем был трезвым — якобы выпил только после того, как остановился на кладбище. Свои поведение и внешний вид он объяснить не смог.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как на инцидент в Христофоровке отреагировали власти и полиция

Администрация Южно-Сахалинска назвала произошедшее «вопиющим случаем», ее сотрудники тоже выехали на место происшествия. В комментариях под публикацией властей одни жители призывают не осуждать мужчину раньше времени, предполагая, что ему могло стать плохо. Другие задаются вопросом, кто будет восстанавливать могилы.

Как рассказали в местном управлении МВД РФ, мужчину задержали спустя несколько часов после сообщения об инциденте. Им оказался 45-летний бурят. Его доставили в отдел полиции. Было установлено, что у дебошира нет водительских прав.

«Установлен водитель, совершивший наезд на могилы на кладбище в Христофоровке. Проводится проверка. Им оказался житель Бурятии 1979 года рождения, который находился в состоянии опьянения и не имеет прав управления транспортным средством», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении правонарушителя составили сразу несколько административных протоколов. А именно: за невыполнение обязанностей, связанных с ДТП (часть 1 статьи 12.27 КоАП РФ), за оставление места аварии (часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ), за употребление алкоголя до проведения соответствующей экспертизы (часть 3 статьи 12.27 КоАП РФ) и за отсутствие ОСАГО (статья 12.37 КоАП РФ).

МВД РФ организовало проверку в связи со случившимся, по итогам которой «будет принято процессуальное решение». Сейчас правоохранители оценивают ущерб, причиненный кладбищу.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что еще известно об инциденте на южносахалинском кладбище

Telegram-канал Baza утверждает, что внутри внедорожника находились трое мужчин. Якобы утром 26 апреля они выпили, а затем решили навестить одно из захоронений. По его данным, автомобиль принадлежи отцу раздевшегося догола дебошира.

Сразу после ДТП мужчина оделся и вместе с друзьями отправился в сторону дома. По дороге их застали полицейские. Причем, как сообщает Baza, задержаны были все трое, а не только водитель.

В комментариях под публикациями в соцсетях местные жители предполагают, что на такой поступок мужчину могло сподвигнуть только наркотическое опьянение.

Случались ли подобные инциденты раньше

В августе позапрошлого года в Новосибирске задержали мужчину, который голым пытался угнать автомобиль. Инцидент произошел на станции Мочище. Сначала водитель попал в ДТП, вылез из машины и начал кататься по траве. Затем он побежал в лес, а оттуда вернулся, разделся и безуспешно попытался проникнуть в чужие машины.

Буквально за день до этого в Казани обнаженная женщина пробежала шесть километров с иконой в руках по оживленной дороге. По некоторым данным, она чуть не попала под машину, но в полиции эту информацию не подтвердили. Правоохранители предположили, что из-за жары у женщины могло произойти «какое-то обострение». Прохожие накрыли ее тканью, чтобы она не обгорела.

В январе прошлого года в Санкт-Петербурге обнаженный мужчина гулял по станции метро «Невский проспект». На одном из роликов было видно, как мужчина лежал голым на полу вестибюля, а правоохранители пытались его поднять. В итоге нарушитель порядка был задержан.

В декабре того же года в Дагестане учитель информатики оказался голым посреди улицы. Оказалось, что под угрозой убийства он был похищен злоумышленниками на машине. Спустя примерно 40 минут мужчину раздели и высадили в центре населенного пункта.

Как писал Telegram-канал SHOT, похитителями были двое мужчин в возрасте 31 и 35 лет, их позднее задержали силовики. Выяснилось, что педагог начал встречаться с замужней коллегой, о чем узнал ее супруг и таким образом решил проучить соперника.

Летом 2022 года обнаженный мужчина обеспокоил жителей Красносельского района Санкт-Петербурга. Будучи без одежды, мужчина разгуливал по детской площадке возле дома 12/1 по улице Захарова. Очевидец сообщал, что петербуржец гонялся за детьми, приставал к маленьким девочкам. По прибытии полицейских мужчина был в таком состоянии, что его потребовалось госпитализировать.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Недавно, в феврале этого года, на Варшавском шоссе на юге Москвы был задержан голый мужчина, который бегал по снегу. Вскоре выяснилось, что он является пациентом наркологической клиники и каким-то образом смог перелезть через высокий забор.

На указанный адрес вскоре прибыли сотрудники полиции, которые оперативно задержали беглеца, пообещав передать его обратно в медучреждение. В самой клинике считают, что причиной инцидента могло стать наркотическое опьянение.

Инциденты с голыми россиянами происходят не только в РФ, но и за рубежом. Так, в прошлом ноябре полиция курортного города Паттайя в Таиланде задержала 23-летнего гражданина РФ. Мужчина ходил по улице голым, кричал и кидался на прохожих, в частности ударил водителя мотоцикла. До приезда полиции его сдерживали прохожие. После задержания туриста отправили в больницу.

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