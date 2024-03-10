Фура зацепила мост на Тюменском тракте, заискрилась и попала на видео Фура с цистерной повредила мост на Тюменском тракте

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Фура, перевозившая большую цистерну, зацепила мост на Тюменском тракте в Свердловской области и повредила его, сообщает портал E1.ru. Удар пришелся на одну из балок путепровода. На видео с места происшествия видно, что водитель, несмотря на ДТП, продолжил движение. Сотрудники правоохранительных органов установили его личность, проводится проверка.

По данному факту Госавтоинспекция проведет проверку, в ходе которой установит все обстоятельства произошедшего и примет обоснованное процессуальное решение, — сообщили в ГИБДД

Управление автомобильных дорог Свердловской области сообщило изданию, что осмотрело повреждения путепровода. Там заявили, что специалисты выявили скол бетона без обнажения арматуры.

В теплое время года повреждение планируется заштукатурить, — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что две иномарки столкнулись на трассе Наро-Фоминск — Новоникольское — Васильчиново 9 март. По предварительным данным, водитель Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с KIA. Женщина-водитель погибла в результате полученных травм. Еще двое детей в возрасте десяти и восьми лет доставлены в больницу.