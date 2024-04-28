Названо число пострадавших в массовой аварии на трассе «Нева» Минимум семь человек пострадали в массовой аварии на трассе «Нева»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не менее семи человек стали пострадавшими в массовой аварии на трассе М-11 «Нева», сообщает Telegram-канал Mash. По словам свидетелей, столкновение произошло из-за того, что автомобиль «Митсубиси» залез на капот впереди идущего «Хендая».

По данным спасателей, в аварию попали шесть машин. На дороге в сторону Москвы образовалась пробка примерно в восемь километров, сообщают очевидцы.

Ранее сообщалось, что 17-летний подросток погиб в ДТП по пути в сторону Лесосибирска в Красноярском крае. Его 18-летний приятель, который сидел за рулем автомобиля Toyota Cresta, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП.

Также фура, перевозившая большую цистерну, зацепила мост на Тюменском тракте в Свердловской области и повредила его. На видео с места происшествия видно, что водитель, несмотря на ДТП, продолжил движение. Сотрудники правоохранительных органов установили его личность, была проведена проверка.

На окраине Махачкалы бетономешалка обрушила мост через канал имени Октябрьской революции (КОР) и упала в воду. Переправа была возведена при содействии местных жителей.