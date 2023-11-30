Бетономешалка проломила мост и рухнула в канал в Махачкале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На окраине Махачкалы бетономешалка обрушила мост через канал имени Октябрьской революции (КОР) и упала в воду, сообщает РИА Новости со ссылкой на Дагмелиоводхоз. Переправа была возведена при содействии местных жителей.

Бетономешалка провалилась в КОР. В результате перегруза сломался мостовой переход через КОР в районе поселка Шамхалтермен, — цитирует агентство сообщение организации.

Там уточнили, что мост через канал предназначен только для прохода людей и проезда легковых автомобилей. Рядом с ним установлен дорожный знак, запрещающий проезд большегрузного транспорта, но водителя бетономешалки это не остановило. В организации добавили, что в отношении виновного будет возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что в деревне Кутьино около подмосковного Подольска обрушился мост через реку Пахру. В момент происшествия по нему проезжала машина, которая рухнула вниз вместе с пролетом. За рулем автомобиля находилась 60-летняя женщина. Она получила травмы и была доставлена в Подольскую клиническую больницу. По данным СМИ, местные жители неоднократно жаловались в администрацию на сгнившие конструкции моста и требовали его ремонта, но получали только отписки от властей и заплатки на трещинах и выбоинах.