Горящая в Подмосковье электричка попала на видео В Подмосковье на станции Поварово-1 загорелась электричка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Солнечногорске на станции Поварово-1 загорелась пригородная электричка, пишет Telegram-канал «112». Состав из-за ЧП немедленно остановили, пассажиров эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Отмечается, что состав направлялся в Ленинградском направлении. В данный момент движение по ветке временно ограничено. На месте ЧП работают пожарные расчеты. На опубликованных кадрах можно заметить, что из электрички валит черный дым. Информации о причинах и обстоятельствах пожара нет.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что причиной схода грузового поезда в Волгоградской области стала атака беспилотника. По его данным, в результате случившегося загорелись два вагона с топливом. Минобороны РФ не комментировало эту информацию. Канал также добавил, что, предварительно, одна цистерна после атаки взорвалась.

До этого на границе американских штатов Аризона и Нью-Мексико сошел с рельсов и загорелся поезд, перевозивший топливо. Состав транспортировал пропан без запаха и бензин, после аварии около шести вагонов загорелись и продолжали гореть в течение нескольких часов. Жителей ближайших домов эвакуировали в качестве меры предосторожности из-за густого дыма.