Поезд с пропаном сошел с рельсов и загорелся в США

Поезд, перевозивший топливо, сошел с рельсов и загорелся на границе американских штатов Аризона и Нью-Мексико, сообщает Associated Press с со ссылкой на местную полицию. Данных о пострадавших нет. Причина инцидента расследуется.

Состав транспортировал пропан без запаха и бензин, после аварии около шести вагонов загорелись и продолжали гореть в течение нескольких часов. Жителей ближайших домов эвакуировали в качестве меры предосторожности из-за густого дыма. Находящаяся поблизости автомагистраль также была перекрыта.

Ранее головной вагон электропоезда и тепловоз сошли с рельсов в депо Нахабино. На движение пригородных поездов Рижского направления и МЦД-2 ситуация не повлияла. Пострадавших в результате происшествия нет. Очевидец происшествия по имени Артем рассказал, что столкновение произошло по касательной. В момент происшествия, по его словам, поезд двигался медленно. Он предположил, что инцидент мог произойти из-за ошибки диспетчера.

До этого в пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что в подмосковной Апрелевке вагон электрички сошел с рельсов. Сход произошел на небольшой скорости, пострадавших в результате происшествия нет. На место был направлен восстановительный поезд станции Бекасово-Сортировочное.