Стали известны подробности столкновения поезда с тепловозом в Подмосковье МЖД: электропоезд и тепловоз сошли с рельсов в депо Нахабино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Головной вагон электропоезда и тепловоз сошли с рельсов сегодня днем в депо Нахабино, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД). На движение пригородных поездов Рижского направления и МЦД-2 ситуация не повлияла. Пострадавших в результате происшествия нет, добавили в пресс-службе.

Сегодня днем произошел сход головного вагона электропоезда и тепловоза при маневрировании на территории депо Нахабино. Для оказания помощи в ликвидации последствий схода на место был отправлен восстановительный поезд, — сообщили в МЖД.

Очевидец происшествия по имени Артем рассказал корреспонденту NEWS.ru, что столкновение произошло по касательной. В момент происшествия, по его словам, поезд двигался медленно. Он предположил, что инцидент мог произойти из-за ошибки диспетчера.

В момент происшествия поезд двигался очень медленно, со скоростью 15 километров [в час], не больше. Как прочитал позже, есть вероятность того, что это была именно ошибка диспетчера: тепловозу дали команду тянуть «Иволгу 1.0», а на смежном пути шла обкатка «Иволги 4.0», — говорит Артем.

Сегодня сообщалось о столкновении проходящего обкатку поезда «Иволга» с тепловозом. В Сети появились кадры с места, на которых запечатлены два состава, опрокинувшиеся набок.

2 апреля в Подмосковье с рельсов сошли 11 вагонов товарного поезда. Инцидент произошел на перегоне Иванцево — Костино Савеловского направления Московской железной дороги. Обошлось без пострадавших.